В форшмак добавляют черствый батон

- Несколько лет жила в еврейской семье. Тогда и научилась готовить форшмак, - говорит 34-летняя Оксана Павленко из Одессы. - Сначала не нравился, потому что не очень люблю рыбные блюда. Но потом распробовала. Теперь делаю для себя.

Потребуется 500 г филе слабосоленой сельди, три яйца, сваренных очень круто, луковица, два куска черствого батона, два небольших зеленых яблока, по 2 ст. л. лимонного сока и воды, 50 г масла, перец по вкусу.

- Сельдь должна ощущаться сильнее, чем другие составляющие, поэтому режу филе мелко ножом на крошечные кусочки. Кости попутно выбираю. Лук режу полукольцами. Сбрызгивает лимонным соком и оставляет минут на 5-10 мариноваться.

Яблоки чистит от кожуры, достает сердцевину. Трет на мелкой терке. Так же измельчает и яйца. От корочки батона отделяет мякоть. Поливает водой и оставляет размокать. Блендером измельчает лук.

- Все ингредиенты смешиваю. Добавляю перец и масло комнатной температуры. Тщательно перебиваю вилкой. Подаю на гренках из черного хлеба.