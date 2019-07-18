В черничный ликер добавляют почки гвоздики

- Домашние ликеры делать просто и быстро, - говорит 43-летняя Ирина Петришин из Луцка. - Подготовка займет не более получаса. Рецепты можно совершенствовать разными составляющими, тогда будут оригинальный вкус.

Промывает и перетирает в блендере 350 г черники. На мелкой терке натирает цедру половины лимона и всыпает к чернике. Добавляет три почки гвоздики, перемешивает. Переливает в стерильную стеклянную банку. Заливает 350 мл водки и ставит в темное прохладное место на три месяца. Раз в неделю стряхивает банку.

- Когда ягоды настоятся, готовлю сахарный сироп. В сосуд вливаю полстакана воды и добавляю столько же сахара. Хорошо вымешиваю и ставлю на малый огонь. Довожу до кипения и снимаю с плиты. Фильтрую черничный настой через марлю. Вливаю в напиток охлажденный сироп. Перемешиваю и снова настаиваю месяц. Далее повторно процеживаю через марлю, переливаю в бутылку и закупориваю. Ликер получается ароматным, с острым вкусом гвоздики, - говорит Ирина Петришин.