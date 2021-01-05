Учителя выращивают овощи

— Не могу убедить ребенка, что фастфуд — это помои, — рассказывает киевлянка 33-летняя Ольга Фроляк. Ее 9-летняя дочь посещает столичную школу №55. — А в учебном заведении поощряют к этому.

Как-то Яся принесла домой перекус - ярко-розовую вареную колбасу и кислый сыр. Я была в шоке. Дети к такому привыкают, не хотят есть гречку, брокколи или цветную капусту.

В столичных школах завтраки для детей первых-четвертых классов бесплатные. За обед родители платят 30 грн. Это котлета, печень или рыба и гарнир. К ним добавляют квашеную капусту или овощной салат. На десерт-творожная запеканка или ванильная булка с чаем.

- Сын ходит в школу с лотками, не хочет есть в столовой. Я и рада,-рассказывает 30-летняя Оксана Руденко из Ривне. — Школьных блюд не видела, но Саше вареная свекла или кислый огурец с кашей не подходит. Через неделю, бывает, проскакивает какая-нибудь рыба или котлета. Еще один ребенок у меня в садике. Не могу платить за школьные продукты и еще за дополнительные тормозки.

Завтрак в школе стоит 20 грн, обед — 40 грн. Цена для всех одинаковая, за исключением детей из многодетных семей.

— У нас питанием довольны и родители, и дети. Оно улучшилось с тех пор, как сменился директор школы. В этом году работники заведения посадили свой участок. Собрали картофель, лук, свеклу. Все пошло в столовую, — рассказывает жительница села Гильча Вторая Здолбуновского района Ривненской области. Имя не указывает.

- В начале недели вывешивают меню. На первое дают суп или борщ. Гарниры чередуются. Если ребенок какой-то не любит, может выбрать другой. Только надо предупредить за день. Дают рыбу, подливу с мясом. Есть салаты из капусты, свеклы. Этой еды сыну хватает. Разве что если остается на группу продленного дня, даю еще что-то из дома.

За питание платит 15 грн в день.