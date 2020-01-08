Тыквенный торт готовят на корже из хлопьев и орехов

- Тыквенный торт готовлю чуть ли не каждую неделю, - говорит 35-летняя Кристина Подольская из Одессы. - Вкусный и полезный - никакого теста, ни капли холестерина, много орехов, сухофруктов. В тыкве много витаминов.

Для приготовления основы беру 250 граммов овсяных хлопьев, по 200 граммов арахиса и грецких орехов, 50 миллилитров меда, 150 миллилитров воды, 100 граммов тыквенных семечек, три столовые ложки какао-порошка, 60 г сахара, горсть сушеных вишен или изюма, чайную ложку корицы и щепотку соли.

Орехи обжариваю на сковородке. Перемалываю до состояния мелкой крошки. Хлопья смешиваю с 50 миллилитрами воды, медом, солью, корицей и измельченным семенами. Выкладываю на застеленный пергаментом противень.

Ставлю в прогретую до 140 градусов духовку на 30 мин. Помешиваю, чтобы не склеились и не пригорели. Вытаскиваю, когда хлопья приобретают золотистый цвет. Оставляю охлаждаться.

В хлопья добавляет сушеные вишни. Перемалывает все на кофемолке, чтобы масса стала похожа на мелкую крупу. Смешивает ее с орехами.

В сотейнике соединяю остальную воду, сахар и какао-порошок. Ставлю на огонь и довожу до кипения. Постоянно помешивая, варю 5-7 минут. Порционно вливаю в орехово-хлопьевую смесь.

Разъемную форму для тортов выстилает изнутри пищевой пленкой. Закладываю на дно пластивцево-ореховую массу. Утрамбовываю ее. Разравниваю поверхность. Форму покрываю слоем пленки и ставлю в холодильник на 3-4 часа.

Готовлю вишневое желе и тыквенный слой. Для первого беру поллитра сладкого вишневого сиропа и 6 граммов агар-агара. Для второго - полтора килограмма тыквы, 250 г сахара, 150 миллилитров воды, 1 чайную ложку корицы, 10 г агар-агара.

Агар-агар растворяю в сиропе. Ставлю на огонь. Постоянно помешиваю, довожу до кипения и провариваю еще 5 минут. Должна получиться вязкая масса. Снимаю ее с огня и заливаю в прямоугольный контейнер.

Поверхность разравниваю и оставляю охлаждаться. Для полного застывания ставлю на несколько часов в холодильник. Застывшее желе режу крупными кусками.

Тыкву варю до готовности. Измельчаю в пюре. Добавляю сахар и корицу. Агар-агар растворяют в горячей воде. Далее делаю все так же, как с сиропом.

Когда вода превращается в вязкую массу, соединяю ее с тыквенным пюре. Оно должно быть горячим, иначе застынет комками. Взбиваю венчиком, чтобы масса стала однородной.

Вытаскиваю из холодильника ореховую основу. Выкладываю на нее в произвольном порядке куски вишневого желе. Заливаю все почти доверху формы тыквенным пюре. Оставляю застывать. Затем снимаю форму и перекладываю десерт на тортовницу.