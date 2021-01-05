Свинину тушат с ананасами

- Свинина в кисло-сладком соусе - традиционное китайское блюдо. Для меня оно уже фирменное, которое обожает семья. Готовлю чуть больше 40 минут, - говорит 37-летняя Мария Яблонская из города Мостиска Львовской области.

- 500 граммов свинины режу кусками 2 на 2 сантиметра. В 100 миллилитров соевого соуса добавляю по одной столовой ложке картофельного крахмала и муки. Вымешиваю с мясом и оставляю на 5-7 минут мариноваться.

300 граммов консервированных ананасов нарезанных кубиками жарю на масле 5 минут. Вынимаю. В этом же масла обжариваю мясо до образования корочки. Так кусочки не будут слипаться.

Смешиваю четыре столовые ложки томатной пасты или кетчупа, 40 г сахара и две чайные ложки уксуса. Эту смесь вливают в сковороду с мясом. Добавляю ананасы. Перемешиваю и тушу 20 минут. Если жидкости мало, то можно долить сироп от ананасов. Солю и перчу. Готовое блюдо посыпаю жареным кунжутом и зеленью. Подаю с рисом.