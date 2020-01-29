Суп сдабривают сыром

- Часто готовлю супы из чечевицы и гороха. Они сытные и легкие, - говорит 29-летняя Дарья Стешко из Днипра. - Особенно люблю греческий суп факес. Получается густой и с насыщенным вкусом.

Для приготовления этого супа режу кубиками морковку среднего размера, крупную репчатый луковицу, стебель сельдерея, по половине зеленого и красного болгарского перца. Измельчают три-четыре зубчика чеснока. Бланширую и разминаю вилкой до состояния пюре один большой помидор некислого сорта.

В кастрюле с толстым дном обжариваю на оливковом масле лук, половину заготовленного чеснока, пару щепоток тимьяна, по четверти чайной ложки орегано и розмарина. Когда лук становится полупрозрачный и пряности начинают отдавать аромат, добавляю помидор, две столовые ложки томатного соуса, пол чайной ложки сахара и столовую ложку сушеной паприки. Оставляю вариться на 2-3 минуты. Далее добавляю остальные нарезанные овощи. Тушу еще пару минут.

Когда овощи размягчаются, добавляю к ним 200 граммов промытой чечевицы и остальной чеснок. Солю, перчу. Тушу 3 минуты. Заливаю все литром воды. Тщательно перемешиваю и при необходимости досаливаю. Варю до готовности чечевицу. За 5 минут до конца приготовления бросаю пару щепоток сушеной мяты и столовую ложку выжатого лимонного сока.

Перед подачей в каждую порцию факеса добавляю чайную ложку оливкового масла. Еще сдабриваю фетой. В тарелку режу четыре-пять кубиков сыра. К супу подаю чесночные гренки. Готовлю их из свежего батона. Для этого срезаю с него корку и режу мякоть на одинаковые по размеру кубики. Сбрызгиваю смесью из оливкового масла и топленого сливочного масла в пропорции один к одному. Солю и приправляю измельченным чесноком. Приправленную мякоть раскладываю на противень и подсушиваю в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов. Вытаскиваю, когда корочка подрумянится.