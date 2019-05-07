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понедельник, 13 мая 2019 07:45

Соленые огурцы варят в отдельной кастрюле

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- Скоро будет сезон свежих овощей, а мы еще прошлогоднюю консервацию не поели. Чтобы освободить банки, и себя побаловать вкусностями, варю нечто среднее между рассольником и солянкой, - рассказывает Ольга Шеремет, 50 лет, из поселка Выгода Долинского района Ивано-Франковской области.

Обжаривает 1 кг свиных ребер на масле. Перекладывает в кастрюлю. На сковороде поджаривает тертые на крупной терке две морковки и две мелко порезанные луковицы. Через 2-3 мин. снимает с плиты и кладет овощи к ребрам. 1 кг картофеля режет кубиками. Выкладывает поверх всего и заливает водой.

- Не надо заливать блюдо кипятком. С ним суп хоть и сварится быстрее, зато не будет такой вкусный. С холодной водой продукты лучше отдадут вкус.

Доводит до кипения и уменьшает огонь, чтобы блюдо млело около получаса. Варит 0,5 стакана фасоли.

- Ее замачиваю с вечера. Так она хоть и будет дольше вариться, зато вкус не потеряет. Из сухой фасоли солянка получается вкуснее.

Заливает фасоль водой и доводит до кипения. Через 5 мин. доливает немного холодной воды. Ждет снова закипания и снова подливает холодную воду. Так делает три-четыре раза, чтобы фасоль сварилась быстрее. Между тем шинкует 1 кг капусты. Натирает в отдельную миску соленые огурцы.

- Для тертых огурцов меркой является пустая пол-литровая банка. Ее наполняю ими доверху. Так легче сориентироваться, ведь у каждого огурцы разные. Кто-то квасит только мелкие, а кто-то желтяки. А так натерла, и они все одинаковые.

Варит огурцы на маленьком огне до мягкости в отдельной кастрюле.

- Просто бросить огурцы к картошке не годится. Они отдадут ей кислоту, и та будет жесткая.

Перекладывает огурцы в основную кастрюлю, когда мясо и картошка сварились. Тогда добавляет и фасоль с капустой. Сдабривает двумя лавровыми листиками и солью.

- Обязательно надо попробовать суп перед тем, как солить. У каждой хозяйки огурцы кислые по-своему.

Готовит, чтобы капуста размякла, но не полностью. Должна быть не переваренная, а немного жестковатая. Выключает огонь. Кастрюлю снимает с плиты и накрывает крышкой. Полчаса не трогает, а потом разливает по мискам. Блюдо по плотности напоминает рагу.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
13
мая

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