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понедельник, 21 октября 2019 00:01

Шоколадный ликер готовят двое суток

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- Шоколад люблю не только есть, но и пить. Особенно с алкоголем. Варю ликер. Он густой и сладкий благодаря сгущенному молоку, - рассказывает Мария Рафальская, 54 года, из Острога Ровенской области. - Основа - горький черный шоколад. Лучше всего, чтобы содержание какао-бобов было 72 процента. Это указано на упаковке.

Трет на мелкой терке 100-граммовую плитку черного шоколада. Растапливает на водяной бане и охлаждает до комнатной температуры. Сбивает стакан холодных сливок с 1 ст. л. ванильного сахара. Наливает 380 мл сгущенного молока и шоколад. Перемешивает и добавляет 0,5 л водки. Смешивает до однородной массы.

- Если напиток получился очень густым, можно разбавить холодной водой. Кто хочет покрепче, можно влить больше водки - 0,7 литра.

Переливает ликер в бутылку, закрывает. Настаивает двое суток в темном прохладном месте.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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