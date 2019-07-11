Сливянку настаивают на косточках и корице

- Лето - лучшее время для приготовления домашних напитков, - говорит 57-летний Василий Швец из Луцка. - Вдоволь ягод, фруктов и трав. Можно использовать все, что под рукой. Несколько лет подряд на даче хорошо родит слива. Делаю из нее настойку с медом и корицей. Имеет сладкий вкус.

Берет 3 кг домашней сливы.

- Для наливки лучше брать твердые плоды. Очищаю от плодоножек и хорошо промываю. Вынимаю косточки и разрезаю мякоть на четвертинки. 30 косточек выкладываю на кусок марли и завязываю в узел.

Раздавливает скалкой палочку корицы на кусочки.

- В глубокую посуду выкладываю косточки, куски сливы. Заливаю полтора литра водки и оставляю в прохладном месте на полтора месяца. Вынимаю косточки, добавляю измельченную корицу и 500 миллилитров меда. Лучше использовать цветочный или из разнотравья. Если любите напитки с горчинкой, добавьте гречишного меда.

Настаивает напиток еще две недели.

- За это время мед и корица насытят напиток вкусом. Ежедневно сосуд следует встряхивать, чтобы мед хорошо растворился в жидкости. Настойку процеживают через ватно-марлевый фильтр несколько раз, чтобы сливянка вышла прозрачная. Разливаю в бутылки и храню в холодном месте не более двух лет, - говорит Василий Швец.