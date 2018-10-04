Сливовый ликер настаивают полтора месяца

- Ко мне часто приходят гости, - говорит 42-летняя Ирина Петрушин из Луцка. - Люблю угощать их вкусными напитками собственного производства. Больше всего любят домашний ликер из слив. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный.

Берет 1 кг спелых плодов. Разрезает каждый на четыре части. Вытягивает косточки.

- В банку укладываю сливы слоями. Пересыпаю их сахаром. По рецепту нужно 150-200 граммов. Закрываю и даю настояться в течение одного-трех дней, чтобы появился сок. Периодически встряхивайте, чтобы равномерно распределился сахар.

Через три-четыре дня вливает 2 л водки. Ставит в темное место на полтора месяца.

- Раз в пять-семь дней банку необходимо трясти. Когда напиток настоится, пропускаю его через два фильтра - один из марли, второй - из ваты. Разливаю по бутылкам и храню в прохладном месте, - говорит Ирина Петрушин.