Школьников запретили кормить колбасами

С 1 января в общеобразовательных школах запретили кормить учеников сосисками, колбасами и рыбными консервами. Ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара. Этого требуют санитарные нормы для школ, которые начали действовать с 2021 года. Их разработало Министерство здравоохранения.

На территории учебных заведений запрещено продавать чипсы, газировку, энергетические и кофейные напитки. В рационе школьника должны быть злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

В сентябре в школах введут новое меню, которое разрабатывает группа диетологов и поваров.

- Последние 20 лет не было существенных изменений в санитарных нормах, - говорит 49-летний Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины. - За это время многое изменилось. Наука о здоровом образе жизни и медицина поняли роль питания в здоровье людей.

До сих пор в школьном меню доминировали сосиски, были сокосодержащие напитки. Они вредны, провоцируют ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Какое будет питание в школе?

- Здоровое и сбалансированное. Во втором этапе реформы утвердят нормы питания. Они установят, какие продукты, в каком количестве и с какой периодичностью должны давать детям конкретных возрастных групп. Соответствующий проект постановления Кабинета министров подготовлен.

Школьное меню будут составлять в зависимости от времени года. Осенью будут давать больше сезонных фруктов - слив, яблок, винограда. Зимой - цитрусовых и бананов. Нормы питания учтут физиологические потребности.

Проблема и во вкусовых предпочтениях детей. На них влияет реклама, маркетинг в супермаркетах и ​​заведениях общественного питания. Они пропагандируют сладкую и соленую пищу, жирные блюда. Мы должны идти против этого. Сделать, чтобы вкусовые предпочтения школьников были здоровыми. Чтобы им нравилась растительная пища, которая полезнее чем снеки. В новом школьном меню блюда и напитки будут минимально сладкие и соленые.

Но дети не хотят есть свежие овощи и фрукты.

- Если родители хотят видеть детей здоровыми, то должны воспитывать в них здоровые вкусы и выбор. Запрещать есть вредные блюда, газированные напитки. Надо понимать, что эти продукты становятся причиной возникновения неизлечимых болезней.

Как воспитывать в детях культуру питания?

- Термин культура питания включает много составляющих, - продолжает Олег Швец. - Это здоровый выбор, традиции украинской кухни, семейные привычки. Родители должны следить, что прежде всего они покупают, готовят и потребляют. Должны демонстрировать собственным примером.

Культуру питания следует воспитывать с 2 лет, когда ребенок начинает есть за общим столом. В такой период дети не хотят пробовать новые блюда. Родители должны быть настойчивы. По 10-15 раз предлагать здоровую пищу. Вместе ходить в магазин, выбирать продукты. Интересно готовить и ярко подавать блюда. Такие вещи нельзя пропускать. Пробелы не наверстаешь во взрослом возрасте.

Как достичь разнообразия в школьном питании?

- В меню должны быть разные продукты. Свежие овощи и фрукты - ежедневно, мясо, рыба и молочные продукты - несколько раз в неделю. Дети должны есть ягоды, бобовые, злаковые, семена, орехи, яйца.

Соотношение должно быть такое, чтобы у ребенка было нормальное соотношение веса с возрастом. Чтобы калорийная и энергетическая ценность обеда была потрачена за время физической активности без остатков.

Ученики могут сами покупать еду в буфетах. До сих пор большинство блюд в них были не полезными. С 1 января вредные продукты запрещены.

Какому примеру в школьном питании школьников должна подражать Украина?

- Мы перенимали опыт Польши, Словакии, Португалии, Литвы, Франции. Лучшим примером является Финляндия. Там 70 лет питание в школах полностью бесплатное и здоровое. Учтены все потребности детей. Финны воспринимают школьное питание как инвестицию в собственное будущее, столовые - важный элемент социализации.

Поставщики продуктов смогут придерживаться новых санитарных требований?

- Все продукты есть в наличии. Если возникнут сложности, то производители должны под них подстраиваться, потому что речь идет о здоровье детей.

Какая будет еда будущего?

- Врачам хотелось бы, чтобы исчезли сладкие газированные напитки, сладости с трансжирами. Но возможности производителей больше, чем рычаги влияния медиков.

Взрослым стоит менять отношение к питанию?

- Все должны есть здоровую пищу. Мнение, что такая еда недостижимо дорогая, ошибочно. Обычная слабосоленая сельдь в несколько раз дешевле, чем колбаса. И полезнее. Так же можно сравнить яблоки и конфеты, сосиски и курицу. Вследствие неправильного питания 60 процентов украинцев имеют избыточный вес. Взрослым надо меньше пить алкоголя и высококалорийных газированных напитков, больше двигаться.

Какие вкусовые добавки слишком вредные, а какие можно потреблять?

- Страх перед пищевыми добавками преувеличен. Наиболее опасна соль. Вызывает сердечно-сосудистые болезни, от которых ежегодно умирают более 400 тысяч украинцев.