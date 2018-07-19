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Семена настурции маринуют вместо каперсов

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- Два года работала в итальянском ресторане. Там везде используют каперсы. Эти небольшие овощи имеют приятную кислинку, но дорогие, - рассказывает 30-летняя Наталья Лелюк из Винницы.

- Баночка маринованных каперсов обойдется в 100 гривен. Знакомая нашла им замену. Это семена настурции. На первый взгляд и не отличить.

Семена настурции хозяйка советует брать молодые, которые еще не успели затвердеть. Если нажать на коробочку, она должна легко отделиться. Для маринования надо три стакана семян.

- Моем и кладем их в кипяток на 10-15 минут. Провариваем на небольшом огне. Затем воду сливаем, семенам даем просохнуть на кухонном полотенце или салфетке, - говорит Наталья.

Пока остывают, готовит маринад. В литр кипятка добавляет 1,5 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и 3 ст. л. 9% уксуса.

- Раскладываю готовые семена в стеклянные баночки из-под хрена. Большие лучше не брать, потому что каперсы используют в малых количествах, а открытыми плохо хранятся. Заливаю их горячим маринадом, закрываю крышками-твист и закутываю в одеяло, чтобы пропарились. Держу в погребе.

Анчоусы в соусах и салатах женщина заменила хамсой - она стоит дешевле.

- Беру полкило хамсы, мою ее и чищу. Удаляю головы, внутренности и позвоночник. Чтобы избавиться от бактерий, кладу рыбу в морозилку на 3 часа, - говорит Наталья.

Для маринада смешивает 1 ст. л. сахара, 2-3 ст. л. соли и мелко нарезанные два зубчика чеснока. Отдельно выжимает сок лимона, процеживает его от косточек.

В стеклянную банку кладет слоями рыбу, соль с сахаром и чесноком. Слои хорошо утрамбовывает, сверху заливает лимонным соком и ставит в холодильник на 10-12 часов. Готовое блюдо можно употреблять сразу. Хранится такая хамса в холодильнике до двух недель.

Автор: Валерія АВРАМЕНКО
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