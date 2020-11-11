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понедельник, 16 ноября 2020 00:30

Сало солят в луковичной шелухе

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- От сала в луковой шелухе гости будут в восторге. На вид получается будто копченое. Соответствующий цвет вбирает из шелухи. Для натирания можно брать любые специи, идеальные - измельченная смесь перцев, - говорит 38-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Запорожской области.

- Килограмм сала с мясом мою и просушиваю бумажным полотенцем. Для рассола в литр воды добавляю пять столовых ложек с горкой соли, две - сахара, две горошины душистого и 20 черного перца, два-три лавровых листа. Довожу до кипения. Добавляю пять зубчиков чеснока, порезанных тонкими пластинами. Кладу две-три горсти промытой луковой шелухи. Погружаю сало, оно должно полностью покрыться рассолом. Варю на среднем огне 20 минут. Настаиваю 12 часов.

Вынимаю сало из рассола, очищаю от шелухи. На 20 минут оставляю в дуршлаге. Мелко нарезаю пять-семь зубчиков чеснока, добавляю 25 граммов армянской пряно-ароматической смеси и натираю со всех сторон, кроме кожуры. Каждый кусок заворачиваю в пищевую пленку, пергамент или фольгу. Кладу в морозилку на сутки. Готовое сало хорошо нарезается, смесь специй подчеркивает его вкус.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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