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понедельник, 16 декабря 2019 05:36

Салат "Гранатовый браслет" подают в стаканах

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- Когда надоедает оливье и мимоза, делаю фирменный "Гранатовый браслет", - рассказывает киевлянка 30-летняя Эвелина Порохняк. - Раньше формировала в виде подковы. Занимал всю тарелку. Сейчас раскладываю по стаканам. Так закуска выглядит аккуратнее. Чтобы к стенкам не прилипали ингредиенты, смазываю их маслом.

Варит четыре яйца и две столовые свеклы. Натирает их и 200 г твердого сыра. Мелко режет луковицу и 350 г копченой курицы. Крошит 200 г маринованных шампиньонов. В блендере смешивает 100 г грецких орехов. Из граната вынимает зерна.

- Гранат можно заменить на бруснику. Она тоже красная и с кислинкой. Поэтому не изменится ни вкус, ни вид блюда. Салат выкладываю слоями. Сначала курица с луком, дальше грибы и свекла, а затем - орехи и яйца.

Каждый второй слой смазываю майонезом. Посыпаю гранатовыми зернышками.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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