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понедельник, 13 января 2020 05:26

Рыбное филе заливают пряным маринадом

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- Рыба по-еврейски - один из моих любимых рецептов, - говорит 50-летняя Мария Макова из Одессы. - Это холодная закуска. Жареное филе под кисло-сладким маринадом имеет оригинальный вкус и легко готовится.

Для приготовления беру 600-800 граммов филе белой рыбы, стакан рыбного бульона, 300 г моркови, 400 граммов лука, по 200 граммов корня петрушки и корня сельдерея, 200 г пюре из помидоров, 70 г муки, 200 миллилитров оливкового масла, 2 столовые ложки уксуса, 50 граммов чеснока, пять палочек пряной гвоздики, пять горошин душистого перца, два лавровых листа, щепотку молотого мускатного ореха, сахар, соль и перец.

Для блюда берут филе красного окуня, судака, трески или хека.

- Рыбу промываю, просушивают, режу маленькими кусками, - рассказывает Мария Макова. - Солю, перчу и обкатываю в муке. Обжариваю на половине заготовленного масла - с двух сторон до полной готовности.

Для приготовления маринада нарезаю овощи тонкой соломкой. В глубокую сковороду заливаю остальное масло. Ставлю на средний огонь. Когда нагревается, засыпаю морковь. Тушу 10 минут.

Добавляю сельдерей и корень петрушки. Перемешиваю и тушу 5-7 минут. Добавляю нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Оставляю тушиться еще на столько же.

К овощам добавляю пюре из помидоров. Держу на маленьком огне еще 15 минут. Солю. Добавляю сахар, уксус и пряности. Заливаю все рыбным бульоном. Довожу до кипения и провариваю 5-7 минут.

Рыбу выкладываю одним слоем в керамическую или стеклянную посуду. Заливаю горячим маринадом. Оставляю до полного остывания. Накрываю и ставлю мариноваться на ночь в холодильник. Блюдо на стол подаю холодным.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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