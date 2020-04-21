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понедельник, 27 апреля 2020 00:55

Рулет из печени начиняют сыром

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— Из печени делаю деликатес. Перекручиваю на рулет и начиняю тертым сыром, — рассказывает Эльвира Гаразд, 39 лет, из города Покров Днепропетровской области. — Так вкуснее, чем просто поджарить.

Кладу килограмм говяжьей печени на час в холодную воду, чтобы вытекло больше крови. Режу на небольшие куски. Обжариваю до прозрачности измельченный лук. Добавляю тертую морковь. Жарю 2 минуты и выкладываю печень. Добавляю рюмку воды и тушу на маленьком огне. Солю по вкусу. Готовлю 20 минут.

Если передержать печень на плите, станет жесткая. Для оранжевого цвета сыплю чайную ложку куркумы.

Эту смесь дважды перекручиваю через мясорубку, чтобы получился паштет. Его мажу тонким слоем на фольгу, а сверху — 100 граммов мягкого масла. Тогда тру 100 граммов твердого сыра и прижимаю ладонями, чтобы сплющить слои. Аккуратно поднимаю фольгу, скручиваю массу в тугой рулет. Кладу в холодильник на 3 часа.

Часть рулета нарезаю, остальное держу в фольге, чтобы не обветривался и не подсыхал. Также иногда готовлю мини-рулеты. Для них развожу жидкое тесто и пеку блины. Смешиваю поровну говяжью и куриную печень. Тогда рулеты нежнее.

Перекручиваю на мясорубке полкилограмма печени. Наливаю стакан молока, разбиваю два яйца. Бросаю по пол чайной ложки соли и черного молотого перца.

Если в тесте видны комки печени, перебиваю еще блендером. Потому что испекутся толстые блины и потрескаются при заматывании начинки.

Насыпаю пол стакана муки, чтобы тесто было немного гуще, чем для блинов. Наливаю в конце две столовые ложки растительного масла, чтобы блины меньше прилипали к сковороде. Жарю, пока зарумянятся. Когда остынут, заматываю в них начинку. Для нее режу пластинами 200 граммов шампиньонов и кубиками две луковицы. Жарю 7-10 минут. Охлаждаю и смешиваю со 150 граммами корейской моркови. Тру пачку плавленого сыра, режу пучок укропа. Чеснок не добавляю, потому что остроты хватает из моркови.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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