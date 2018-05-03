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понедельник, 07 мая 2018 00:20

Ребра тушат в ягодном соусе

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- Для кисленького привкуса делаю ребрышки с вишневым соусом. Тогда блюдо тушу. Так полностью впитывает ягодный аромат, - говорит киевлянка Ольга Стецюра, 39 лет.

Моет килограмм свиных ребрышек и натирает по 0,5 ч. л. соли и черного молотого перца. Оставляет мариноваться на час. Затем поджаривает на сковороде со всех сторон до румяной корочки. Кладет ребрышки в котелок. На сковороду кладет 400 г замороженных вишен и ждет, чтобы они пустили сок.

- Ягоды нужны, когда на мясе много жира. Они забирают лишний.

Добавляет 3 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. меда. Наливает 5 ст. л. красного сухого вина и варит на медленном огне 5-7 мин. Смешивает ягоды с ребрами и тушит, пока жидкость не испарится наполовину, а ребра не начнут карамелизироваться.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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