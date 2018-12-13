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Пряничный домик не черствеет месяц

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- Увидела в журнале фото пряничного домика. Дай, думаю, и себе такой сделаю. Для меня эта выпечка была новостью, потому смотрела специальные мастер-классы по телевизору. И получилось сказочно, - рассказывает львовянка Руслана Мазуник, 33 года.

Берется за тесто. Смешивает 1 кг муки с 1/3 ч. л. соды. В другой миске соединяет 200 г растопленного сливочного масла и 200 г сахара. Добавляет 3 яйца и стакан жидкого меда.

- Для теста беру только тягучий мед. Если есть кристаллизованный, ставлю в чашке на батарею, чтобы растаял.

Перемешивает и добавляет приправы. Всыпает по 1/4 ч. л. корицы, имбиря, гвоздики и кардамона. Подмешивает эти продукты в муку с содой. Тогда все хорошо вымешиваем. Тесто должно получиться эластичным. Кладет его в пакет и ставит в холодильник на 4 часа. Раскатывает тесто до толщины 0,5 см. Должно получиться три пласта.

- Чтобы легче было сориентироваться в размерах домика, нашла в интернете схему, - говорит Руслана. - Вырезала из картона трафареты и уже по ним делала заготовки к домику, обводя контуры острым ножом по тесту.

Выпекает части домика в разогретой духовке при температуре 180 ° С 10 мин. до золотистого цвета.

- Жду час до полного остывания. Иначе лепешки будут ломкими. Для скрепления домика, края немного натираю на мелкой терке. Так лучше ухватятся.

Готовит глазурь для росписи. Взбивает яичный белок с 1/2 ч. л. лимонного сока до мягкой пены. Постепенно всыпает 180 г сахарной пудры. Взбивает миксером 10 мин. Накрывает пищевой пленкой и ставит в холодильник на полчаса.

Перекладывает глазурь в кондитерский мешок или в пакетик, срезав угол. Смазывает сначала края стенок, склеивая их. Ставит дом на столе и ждет, чтобы подсох. Смазывает верхний срез стен и пристраивает крышу. Тогда покрывает глазурью швы. На крыше крепит трубу. Чтобы покрыть дом "снегом", глазурь посыпает сахарной пудрой. Пряничный домик может храниться месяц.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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