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понедельник, 08 октября 2018 00:31

Печеная капуста хранится минимум две недели

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- От продавщицы с рынка в Шацке Волынской области узнала рецепт печеной капусты, - рассказывает киевлянка Ольга Васильченко, 42 года. - Ее продают ближе к осени, когда собирают первый урожай этого овоща и начинают топить печь. На запекание берут среднеспелые сорта. Поздняя капуста плотнее, ее обычно заквашивают. Она хуже пропекается.

Попробовала запечь капусту дома в газовой духовке.

- Выгодно готовить три головки сразу. Печеная хранится в холодильнике минимум две недели. В стандартную духовку вмещаются три 2-килограммовые головки. Экспериментировала с рукавом для запекания - не тот аромат и вкус. Лучше завернуть каждый кочан в фольгу или бумагу для запекания.

Выбирает капусты примерно одинакового размера - тогда приготовятся одновременно. Верхние листья обирает, обматывает фольгой. Кладет початком вниз на противень и ставит в очень прогретую духовку. Через полчаса огонь уменьшает до минимального и держит еще 3,5-4 ч. Готовность проверяет вилкой. С остывшей снимает два верхних листа.

- На Волыни печеную капусту режут на четыре части и шинкуют полосками толщиной сантиметр. Немного подсаливают, заправляют толченым чесноком и маслом. Такой салат на второй день еще вкуснее.

С печеной капустой готовит постный бигус.

- Тушу 0,5 килограмма квашеной капусты, по одной измельченной луковице и морковке. Приправляю столовой ложкой тмина и сахара. Капусту при этом сильно не отжимают и не промываю - должна быть квасная. Когда размякнет, добавляю порезанную печеную капусту и снимаю с огня. Перемешиваю. Оставляю остыть. В непостном варианте добавляю порезанные кружочками охотничьи колбаски или копченые ребрышки.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
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