Пастилу сушат 5 часов

- Пастила - лучшая вкусняшка для детей, чем конфеты и шоколадки. Не содержит сахара. Долго хранится. Вкус и аромат можно разнообразить корицей, гвоздикой или ванилью, - говорит 59-летняя Вера Мирка из Яворова Львовской области.

- Килограмм груш любого сорта режу на небольшие куски, удаляю семена. Складываю в кастрюлю с толстым дном. Добавляю звездочку бодяна и пол чайной ложки кардамона. Груши можно смолоть на мясорубке, а затем потушить 15 минут на среднем огне под крышкой. Или сначала приготовить, а потом перебить блендером. Перед измельчением бодян надо вынуть.

Противень застилаем пергаментом. Смазываю маслом. Выкладываю пюре слоем 7-8 миллиметров и выравниваю лопаткой. Иначе долго сохнуть и не скрутится. Держу в духовке 5:00 при температуре не выше 100 градусов, приоткрыв дверцу. Пастила готова, когда имеет золотистый цвет и не прилипает к рукам.

После того, как остынет, переворачиваю пергаментом вверх, смачиваю водой. Оставляю на 5 минут. Снимаю бумагу и разрезаю на прямоугольники. Их скручиваю трубочками. Складываю в банку, храню в холодильнике.