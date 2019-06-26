Овощной штрудель делают из слоеного теста

- Люблю несладкую выпечку. Рулет скручиваю из брокколи или цветной капусты. Тесто делаю слоеное, чтобы блюдо получилось легким и хрустящим, - рассказывает Ольга Белоцерковская, 52 года, из города Вараш Владимирецкого района Ривненской области.

Разделяет на соцветия головку брокколи или цветной капусты. Без кочана должно выйти 200 граммов. Раскладывает на противень и ставит в разогретую на 180 градусов духовку на 4 минуты. Охлаждает и режет кусочками. В миске взбивает четыре яйца, 1/2 ч. л. соли и черного молотого перца. Поливает этим брокколи. Наливает масло на сковороду и ставит на средний огонь. Выкладывает туда начинку и помешивает пока масса не начнет густеть.

- Со слоеным тестом сама не занимаюсь. Купила полкилограммовую упаковку - и все. Там два листа, хватит на две порции.

Раскатывает слоеное тесто и выкладывает на него начинку из брокколи. Оставляет по краям 5 см свободного теста. Натирает 100 граммов твердого сыра и посыпает поверх начинки. Сворачивает в рулет и кладет на противень швом вниз. Сверху делает три-четыре поперечных надреза и мажет взбитым желтком. Ставит печься в разогретую до 180 ° C духовку. Печет до золотистого цвета 25 минут. Достает рулет и 10-15 минут охлаждает. Разрезает на порционные куски и подает к столу.