Овощное ассорти готовят с яблоками

- Делаю ассорти в банках. Беру огурцы, помидоры, добавляю цветной капусты, яблок и болгарского перца, - рассказывает Галина Климчук, 55 лет, из села Степангород Владимирецкого района Ровенской области. - Кабачков не кладу, потому что расползаются. Режу патиссоны. У них с кабачками одинаковый вкус, зато структура твердая.

Берет два яблока сорта Антоновка, 10 огурцов, кочан цветной капусты, четыре болгарских перца, одну головку чеснока, по пять морковок и патиссонов, 20 помидоров черри. Режет кусочками среднего размера. Берет двух- и трехлитровые банки. Выладывает овощи слоями. Сверху помидоры черри. В каждую банку кладет пучок порезанной петрушки, два пучка укропа, пять лавровых листков, пять бутончиков гвоздики и 10 горошин черного перца.

- Такой способ консервации удобный для приема гостей. Открыла банку и подаю на стол. Или когда просто едим дома. Так каждый может выбрать, что любит. Дети всегда хватают цветную капусту, муж хрустит огурцами.

Маринад делает из 2 литров воды, 50 г соли, 70 г сахара и 1/3 стакана уксуса. Разливает по банкам. Накрывает их стеклянными крышками.

- Это удобное приспособление, чтобы маринад кипел, но не выливался из банки, - добавляет.

Стерилизует, пока петрушка не изменит цвет и треснет кожица на первом помидоре. Вынимает банки на стол и закрывает капроновыми крышками.

- Отказалась от хрена в консервации. Вместо него на дно кладу листья смородины или вишни. Тогда овощи получаются ароматнее. Не надо уже никаких специй добавлять. Эти листья защищают банки от брожения. Идет два-три в каждую банку. У кого нет дома вишни, можно заменить виноградом.

Также делает ассорти с перцем и сельдереем.

Разделяет на соцветия 2 кг цветной капусты. Чистит две морковки и нарезает кружками. С одного болгарского перца убирает плодоножку, вынимает семена. Режет соломкой. Два стебля сельдерея нарезает полукольцами, а 500 г помидоров - кубиками.

Раскладывает овощи в стерилизованные банки. Ставит на огонь 1 л воды. Насыпает 2 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 лавровый лист и 1/2 ст. л. молотого красного перца. После того как вода закипит, снимает ее с огня и наливает 1 ст. л. уксуса. Разливает полученный маринад по банкам, закрывает крышками. Укутывает банки полотенцами и переворачивает.

Кукурузу консервируют целиком

- Запасаюсь на зиму кукурузой. Консервирую ее в банки с кочанами. На вкус не отличить от свежей, - рассказывает Ольга Мельник, 40 лет, из села Красноселье Александрийского района Кировоградской области. - Молодые початки должны быть не длиннее 15 сантиметров. Тогда легко поместятся в банки.

Очищает початки от листьев и проваривает 5 мин. Достает, обливает холодной водой и выкладывает на полотенце.

Пока кукуруза сохнет, делает маринад. На 1 л кукурузного отвара добавляет 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и четверть стакана уксуса. Кипятит маринад и проваривает 3 мин. Раскладывает кочаны в банках. В каждую добавляет по три горошины черного перца. Заливает горячим маринадом. Ставит банки в кастрюлю с водой и кипятит. Уменьшает огонь и проваривает 1 ч. Закрывает и переворачивает вверх дном.