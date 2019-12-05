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понедельник, 09 декабря 2019 00:51

Отверстие в калите делают кружкой

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- На Андрея девушки традиционно пекли калиту. Должна быть обязательно круглая, - рассказывает 40-летний Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с "1+1". - Чтобы выпечка была покрыта сладкой корочкой, смазываю медом.

В чашу блендера разбивает два яйца, сыплет 5 ст. л. сахара. Сбивает до растворения. Отдельно смешивает 1 ст. л. соды с 2 ст. л. уксуса.

- Эта смесь заменяет разрыхлитель. От реакции соды с уксусом выделяется углекислый газ, который поднимает выпечку.

Добавляет гашеную соду к взбитым яйцам. Насыпает 400 г муки и перемешивает. Тонкой струйкой вливает стакан молока. По очереди добавляет 2 ст. л. меда, 30 г растопленного масла. Сыплет 50 г орехов, 30 г мака и щепотку корицы.

- Орехи можно взять любые, - продолжает. - Я беру грецкие и фундук, но можно и арахис.

Прогревает духовку до 180°C. Смазывает противень маслом, посередине располагает металлическую кружку или кольцо, чтобы в калите было отверстие. Вокруг выкладывает тесто и ставит в духовку на 40 мин.

- Пока калита горячая, мажу ее медом. Поочередно полосами посыпаю маком и молотыми орехами.

Киевлянка 34-летняя Марта Кукса подслащивает калиту изюмом и конфетами. Те выбирает с вареньем, чтобы добавить фруктовый привкус.

- Ежегодно пеку калиту детям в школу. У них проходят вечеринки с обрядом "откусывания калиты". Ребята должны верхом на кочерге прыгать и кусать.

Разводит в стакане теплого молока 15 г прессованных дрожжей. Сыплет 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и 2 г ванилина. Вбивает в смесь яйцо. Добавляет 30 г растопленного масла.

- Заливаю кипятком 50 граммов изюма, чтобы набухли. Подсушиваю и посыпаю мукой. Так они распределятся по всей калите, а не упадут в одном месте.

Добавляет полстакана перетертого с сахаром мака и изюм. Просеивает три стакана муки и замешивает. Накрывает полотенцем, ставит на полчаса в теплое место. Выкладывает на противень и втыкает в тесто 200 г разрезанных конфет с вареньем. Из них начинка вытекает при запекании. Сверху смазывает взбитым желтком.

Ставит печься при 180°C в течение 45 мин. до румяной корочки. Вынимает из духовки, накрывает полотенцем на 10 мин., чтобы калита обмякла.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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