Отбивную со шпинатом заворачивают в заварное тесто

- Как что-нибудь вкусное в гостях попробую, сразу дома готовлю. Так было и с отбивными в заварном тесте. Выходят сытные и хрустящие, - рассказывает Любовь Сытник, 52 года, из Запорожья.

Для теста просеивает в глубокую миску 300 г муки.

- Это надо сделать обязательно. От просеивания мука напитывается кислородом, и тесто выходит воздушным и нежным.

В сотейнике смешивает 300 мл кипятка и 2 ст. л. растительного масла. Доводит до кипения и выливает в муку. Перемешивает ложкой, а потом вымешивает руками. Отставляет, чтобы тесто немного остыло. Готовит начинку. Нарезает два зубчика чеснока. Обжаривает их до появления аромата. Тогда добавляет 200 г свежего или мороженого шпината. Тушит до мягкости. Снимает с огня и добавляет 150 г тертого на мелкой терке сыра. Перемешивает. Вливает яйцо, по 1 ст. л. сметаны и горчицы.

- Начинку не солю, потому что беру соленоватый сыр.

Моет под проточной водой 500 г свинины или курятины, нарезает тонкими ломтями. Толщина должна быть приблизительно 2 см.

- Размер мяса должен соответствовать величине кусочков теста. Должно получиться четыре больших отбивных.

Кладет по очереди каждый кусок в полиэтиленовый пакет и отбивает кухонным молотком до прозрачности. Посыпает мясо солью и черным молотым перцем и отставляет миску в сторону.

Делит тесто на восемь частей. Каждую тонко раскатывает и выкладывает отбивную. Сверху - начинку и накрывает вторым слоем теста. Обрезает лишнее, а края крепко прижимает вместе, как вареник. Наливает на сковороду 50 мл масла. Когда нагреется, обжаривает отбивные на медленном огне до золотистой корки с двух сторон.

- Если делаю куриные, то этого достаточно. Когда же жарю свинину, то запекаю еще 15 минут в духовке при температуре 180 градусов.