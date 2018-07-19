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понедельник, 23 июля 2018 06:26

Окрошку готовят на пиве

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- Ничто так хорошо не утоляет жажду, как свежее прохладное пиво. Вот и возникла у меня идея попробовать приготовить на нем окрошку. Есть в жару не очень хочется, а организм энергии требует, - говорит 30-летний Анатолий Ковальчук из села Ольгино Высокопольского района Херсонской области.

- У меня классический рецепт, но с поправками.

Для приготовления пивной окрошки берет литр безалкогольного пива.

- Отвариваю пару картофелин и 3-4 яйца. Когда остынут, чищу и режу кубиками. Отдельно измельчают пучок зелени. Нарезаю 1-2 огурца и четыре небольшие редиски.

- Следующий ингредиент самый важный после пива - охотничьи колбаски. Беру их на литр напитка 4-5 штучек. Режу кружочками.

Если не любите острое, замените колбаски 300 г копченой говядины.

- Нарезанные продукты заливаю пивом, добавляю туда пару капель лимона и солю. Перемешиваю и ставлю в холодильник на полчаса. Такое блюдо идеально подходит для мужчин. Готовить его просто - можно и самому справиться. А жена тем временем отдохнет.

Автор: Альона ДРИГВАЛЬ
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