Нутовый суп заправляют йогуртом

- В холодное время часто готовлю супы. Гречневый и рисовый надоели. Нашла в интернете рецепт с нутом. Приготовила и была поражена насколько вкусный. Острый и одновременно с кислинкой, - говорит 51-летняя Тамара Бондаренко из города Березань Броварского района Киевской области.

- На 10-12 часов заливаю два стакана нута 2 литрами воды. Можно заменить на горох. Тогда промываю и варю почти час в 2 литрах бульона. В сотейник сливаю два стакана жидкости и ставлю на слабый огонь. Остальное вместе с нутом и половиной измельченного пучка кинзы взбиваю в блендере до однородности.

3 минуты на масле поджариваю измельченную головку чеснока и стручок чили. Перекладываю в сотейник к бульону. Варю 20 минут. Добавляю перебитую массу из блендера. Всыпаю чайную ложку соли. Готовлю 5 минут на маленьком огне.

Для заправки в блендере взбиваю пол пучка кинзы, сок одного лимона, 100 миллилитров жирной сметаны и столько же натурального йогурта. Поливаю суп перед подачей. Украшаю измельченным чили.

Также готовлю гороховый суп с фрикадельками. Он сытный, с пикантным вкусом благодаря чесноку.

Стакан гороха замачиваю с вечера в литре воды. Промываю и отвариваю в 2 литрах бульона. 400 граммов фарша солю и перчу. Формирую фрикадельки. Когда горох почти готов, добавляю их в бульон.

10 минут обжариваю на растительном масле измельченные морковку, болгарский перец и луковицу. Добавляю две столовые ложки томатной пасты и готовлю еще 5 минут. Заправку вливают в суп. Добавляю 300 граммов нарезанной кубиками картошки. Солю, перчу и добавляю четыре зубчика натертого чеснока. Варю 10 минут, 15 - настаиваю.