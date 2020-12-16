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четверг, 17 декабря 2020 05:40

"Ни одно Рождество не обходится без штолена"

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- Подруга из Берлина поделилась рецептом штолена. Это праздничный десерт с орехами и сухофруктами. В Германии ни одно Рождество не обходится без него. Выпекают штолен за три-четыре недели до праздника. Универсального рецепта не существует, в разных частях страны он уникален, - говорит Каролина Куприенко из Киева.

- Замачиваю 300 граммов изюма в 100 миллилитрах ликера на 5-7 часов. Для опары растворяю столовую ложку сахара в 300 миллилитрах молока с температурой 23-26 градусов. Добавляю 50-60 граммов легких на подъем дрожжей "Духмяна Хата". Они надежны. С ними каждая хозяйка может быть всегда спокойна за результат, не переживать - получится или нет. Просто наслаждаться процессом, а о другом позаботится "Духмяна Хата". Эти дрожжи справляются даже с самой сложной рецептурой. Ни разу не подвели, хотя сдобу готовлю часто. "Духмяна Хата" удобны в использовании, так как не требуют предварительной активации, можно сразу замешивать. А для такого сдобного теста, как штолен, "Духмяна Хата" - лучший вариант, потому что легко его поднимет. Также они не придают выпечке дрожжевой вкус.

Всыпаю 200 граммов муки. Ее следует просеять. Тогда тесто будет воздушное. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 15 минут, чтобы поднялась опара. Три яйца взбиваю с 200 граммами сахара, 2 граммами ванили и щепоткой соли, вливаю смесь в опару. Добавляю полкилограмма муки, перемешиваю и накрываю полотенцем. Опять ставлю в теплое место на 20 минут.

Добавляю 350 граммов мягкого масла, 200 граммов муки, замешиваю тесто и кладу на 20 минут подняться. Добавляю в него замоченный изюм с ликером, две чайные ложки корицы, 100 г измельченных орехов и 300 граммов цукатов или сухофруктов. Если тесто прилипает к рукам - добавляю стакан муки.

Раскатываю тесто в форме овала. Складываю пополам. Потом верхнюю часть еще раз заворачиваю. Перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываю салфеткой, даю подняться. Пеку час в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность проверяю деревянной шпажкой или зубочисткой. Тогда смазываю верх выпечки 50 граммами растопленного масла и посыпаю сахарной пудрой. Заматываю в фольгу и оставляю "созревать" на три недели в прохладном месте.

Дрожжи "Духмяна Хата" быстро поднимают тесто

- Среди хозяек часто можно услышать, что умеют приготовить все, кроме дрожжевой выпечки. Тесто или не подходит, или удается пресное и невкусное. На самом деле - все просто, нужно только выбрать правильные дрожжи, - говорит Светлана Паливода, руководитель технологического отдела французской компании "Лесаффр Украина", производящей дрожжи "Духмяна Хата".

Это единственные на рынке домашнего хлебопечения осмотолерантные дрожжи. Их разработали для рецептов с повышенным содержанием сахара, масла и других сдобных ингредиентов. "Духмяна Хата" - чрезвычайно активны. Их можно брать на 15% меньше, чем в рецепте.

- Дрожжи "Духмяна Хата" легко справляются даже с самой сложной выпечкой. Идеально подходят для рождественского штолена, венских розанчиков, круассанов, слоек. Годятся и для простых рецептур - пиццы, пирожков, пирогов. При этом быстрый подъем гарантирован. С "Духмяной Хатой" любая хозяйка станет умелым пекарем, а ее выпечкой будут восхищаться самые взыскательные гости.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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17
декабря

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