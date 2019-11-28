Настойку из рябины освежают мятой

- Собираю рябину не раньше конца ноября, - говорит 36-летняя Эльвира Кращик из села Новоселье Новобугского района Николаевской области. - В это время ягоды наливаются соком. Перестают горчить, после первых морозов становятся слаще. Грех не сделать настойку.

Моет 0,5 кг ягод и высыпает в 3-литровую банку. Засыпает 100 г сахара и наливает 0,5 л водки.

- Закрываю крышкой и настаиваю три недели. Тогда разминаю рябину пестиком, доливаю еще пол-литра водки и ставлю в погреб, - продолжает. - В другой посуде заливаю стаканом кипятка горсть листьев мяты. Оставляю на неделю и процеживаю. Смешиваю две жидкости вместе и переливаю в стеклянные бутылки.