Настойка из клюквы хранится год

- Рецептом настойки из клюквы поделился кум. Главное ее преимущество - приятный вкус и быстрое приготовление, - рассказывает 28-летний Денис Попович из Киева.

- 250 граммов клюквы обдаю кипятком и засыпаю в литровую банку. Ягоды лучше собирать после первых заморозков. Тогда они полезные, сохраняют кислинку. Добавляю 150 граммов сахара, разминаю деревянной скалкой или взбиваю блендером. Вливаю 0,5 литра коньяка. Закрываю пластмассовой крышкой и оставляю на 2-3 часа в теплом месте.

Процеживаю через несколько слоев марли. Добавляю 150 граммов теплой воды. Взбалтываю. Напиток разливаю в стеклянные бутылки, плотно закрываю пробками. За неделю можно пробовать. Хранится клюквенная настойка год.