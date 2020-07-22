Наливка две недели созревает в темноте

— Малиновый напиток нельзя спутать ни с каким другим. Сразу чувствуется ягодный аромат, неважно с каким градусом алкоголя, — рассказывает 45-летняя Вероника Решетняк из райцентра Немиров Винницкой области.

Кипячу литр воды с килограммом сахара. Вливаю сироп в 3-литровую банку. После того, как остынет, добавляю литр водки и всыпаю столько же малины. Ягоды для наливки надо подморозить — так дадут больше сока и напиток лучше пропитается ароматами. Водку можно заменить спиртом. Развожу его с водой в пропорции 1:2 за неделю до использования. Лить надо спирт в воду, а не наоборот.

Банку с ягодами и сиропом накрываю капроновой крышкой и ставлю в темное место на две недели. Выстоявшийся напиток процеживаю и разливаю в тару. Хранить настойку нужно в стеклянной бутылке со суженным горлышком.