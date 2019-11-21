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понедельник, 25 ноября 2019 00:36

Мятный ликер настаивают на меду

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- Если нет ягод, готовлю ликер на меду, - рассказывает 40-летняя Юлия Исаенко из Нежина Черниговской области. - Его легко пить. Мелисса и мята придают пряный аромат.

В посуду засыпает по 1 ст. л. сушеной мяты, мелиссы и тимьяна. Бросает веточку зверобоя и 1/2 ч. л. соды. Наливает по стакану воды и меда. Ставит на огонь, доводит до кипения.

- Когда исчезнет пена, накрываю посуду. Держу полчаса на слабом огне. Для выраженного вкуса должен увариться. Охлаждаю и фильтрую через два слоя марли.

Наливает стакан спирта и перемешивает. Ставит в холодильник.

- Ликер дозревает за месяц. Но чем дольше постоит, тем ароматнее будет, - добавляет Юлия Исаенко.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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