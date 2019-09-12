Мясо по-бургундски готовят в вине

- Говядина по-бургундски - звучит красиво, а готовится просто. Это французское блюдо, где основа - овощи и очень нежное мясо. Вино его буквально разрывает на волокна, - рассказывает Евгения Кливода, 50 лет, из села Микитинцы Ивано-Франковской области. - Изысканности вкусу придают специи. Их бросаю смело.

Промывает 1 кг говядины и нарезает большими кусками. Чистит и режет полукольцами луковицу. Пропускает через пресс четыре зубчика чеснока. Добавляет щепотку измельченной петрушки, ветку тимьяна и шесть-семь горошин черного перца. Наливает 0,7 л красного сухого вина. Все перемешивает и оставляет мясо мариноваться на ночь.

- Было, что забыла о мясе на сутки. От длительного маринования говядина разомлевала затем в кастрюле. Поэтому и готовилось быстрее.

Утром режет 150 г бекона и обжаривает до корочки. Вынимает на тарелку. А на его месте жарит маринованное мясо. Сыплет 1 ст. л. муки и перемешивает. Выключает огонь через 2-3 мин. Говядину с беконом перекладывает в сотейник. Цедит маринад и заливает им мясо. Ставит на медленный огонь на 1 час. Тогда чистит и режет морковь такими же кубиками, как мясо. Жарит до золотистой корочки.

- Моркови лишней не бывает. Делает блюдо более сытным, так как картошки в нем нет. А готовится одновременно и гарнир. Морковь получается вкуснее, если жарить ее на смеси растительного и сливочного масла. Смешиваю по 50 граммов. После приготовления морковь выкладываю осторожно, чтобы масло осталось в сковороде. На нем еще позже лук жарю.

Кладет морковь к мясу и тушит 20 мин. Тогда режет четыре луковицы-шалот, пополам - полкилограмма шампиньонов. Их поджаривает, добавляет к остальным продуктам. Тушит еще 20 мин. Пробует, размякла ли говядина. Посыпает солью по вкусу в конце приготовления, чтобы мясо не стало жесткое.

- Каких только не пробовала вариантов этого блюда. А больше всего нравится мой классический. Кто-то перец острый крошит, кто-то зеленый горошек с кукурузой наваливает. От них только выходит каша. Не выдерживают такое длинное тушение. Овощи все должны быть крупные и по вкусу нейтральные, чтобы не оттенять вкус мяса.

Мясное жаркое тушат с белыми грибами

- Осенью не знаю, куда деть грибы. Делаю с ними мясное жаркое, - рассказывает Илона Сетало, 40 лет, из города Николаев Львовской области.

Нарезает большими кубиками 500 г говядины или свинины. Обжаривает по 5 мин. с каждой стороны. В это время режет шесть луковиц-шалот и добавляет к мясу. Когда она станет золотистого цвета, снимает все в тарелку. На этой сковороде жарит 0,5 кг крупно порезанных белых грибов. Готовит 15 мин. на среднем огне. Насыпает 1 ст. л. муки, перемешивает. Наливает стакан мясного бульона. Добавляет лук и говядину. Сыплет куркуму, молотый перец и соль по вкусу. Тушит вместе еще 10 мин.