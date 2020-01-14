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понедельник, 20 января 2020 00:35

Миндальный амаретто хранят два года

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- Итальянский амаретто стал вполне достижимым. Можно варить дома, самому делать слаще или крепче, — рассказывает 37-летняя Оксана Плакса из села Гнатовка Добровеличковского района Кировоградской области. - Вкуснее всего с кусочками льда.

Заливаю кипятком 50 граммов миндаля на 5 минут и очищаю. Поджариваю на сухой сковороде до золотистого цвета. Туда кладу четыре горошины душистого перца и три бутона гвоздики. Накрываю крышкой на 2 минуты для настаивания и снимаю с плиты.

Раскалываю абрикосовые косточки, отделяю ядра. Их должно быть 50 грамм. Добавляю пол чайной ложки корицы. Делаю сироп из 50 миллилитров воды и 350 граммов сахара. Когда начнет карамелизироваться, сыплю чайную ложку ванильного сахара. Наливаю пол стакана воды и перемешиваю. Снимаю с огня после закипания и заливаю орехи. Когда смесь остынет, добавляю пол чайной ложки растворимого кофе и бутылку водки. Банку закрываю и встряхиваю. Настаиваю месяц в погребе, встряхиваю дважды в неделю. Процеживаю напиток.

Перед употреблением амаретто недостаточно процедить через марлю. Чтобы был лучший цвет, надо фильтровать через вату. Напиток хорошо хранится. В холодильнике стоит два года и не теряет вкус.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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