Малиновый торт готовят без выпечки

- Работать с духовкой не люблю. Хлопотно и жарко от нее на кухне, - рассказывает 25-летняя Яна Ковальчук из села Ольгино Горностаевского района Херсонской области. - Готовлю десерты без выпечки. Времени уходит немного, еще и электричество экономлю.

В нашей семье любят торт с малиной и орехами. Десерт нежный, в меру сладкий.

Для приготовления нужно 400 граммов крекера с маком, пол-литра нежирной сметаны, стакан сахарной пудры, 200 г малины, две горсти грецких орехов, 100 миллилитров воды, пачка желатина и полстакана вареного сгущенного молока.

Сначала заливаю горячей водой желатин и размешиваем до растворения. Взбиваю сметану с сахаром. Когда желатиновая вода становится теплая, медленно вливаю ее в сметанно-сахарную смесь, не прекращая помешивать. Далее измельчаю печенье в крошку и добавляю сметану.

Отдельно толку скалкой горсть орехов. Чтобы не пыль от них осталась, а ощущались куски. Смешиваю с остальными. Оставляю все минут на 20 настояться.

Противень застилаю пищевой пленкой. Это поможет вынуть торт, не повредив.

Когда смесь настоится, перекладываю ее в форму. Сверху выравниваю и тоже накрываю пленкой. Ставлю в холодильник часов на 5 - должна хорошо застыть. Между тем толку в крошку вторую горсть орехов - для украшения.

Достаю форму из холодильника. Снимаю верхнюю пленку и переворачиваю торт на тарелку.

Смазываю со всех сторон сгущенным молоком и выкладываю сверху малину. Кто ее не любит, может взять абрикосы, сливы, вишни, смородину. Бока посыпаю толчеными орехами.