Малиновый торт готовят без выпечки

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4140
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4914
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1728
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 522
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 05:21

Малиновый торт готовят без выпечки

  Комментировать

- Работать с духовкой не люблю. Хлопотно и жарко от нее на кухне, - рассказывает 25-летняя Яна Ковальчук из села Ольгино Горностаевского района Херсонской области. - Готовлю десерты без выпечки. Времени уходит немного, еще и электричество экономлю.

В нашей семье любят торт с малиной и орехами. Десерт нежный, в меру сладкий.

Для приготовления нужно 400 граммов крекера с маком, пол-литра нежирной сметаны, стакан сахарной пудры, 200 г малины, две горсти грецких орехов, 100 миллилитров воды, пачка желатина и полстакана вареного сгущенного молока.

Сначала заливаю горячей водой желатин и размешиваем до растворения. Взбиваю сметану с сахаром. Когда желатиновая вода становится теплая, медленно вливаю ее в сметанно-сахарную смесь, не прекращая помешивать. Далее измельчаю печенье в крошку и добавляю сметану.

Отдельно толку скалкой горсть орехов. Чтобы не пыль от них осталась, а ощущались куски. Смешиваю с остальными. Оставляю все минут на 20 настояться.

Противень застилаю пищевой пленкой. Это поможет вынуть торт, не повредив.

Когда смесь настоится, перекладываю ее в форму. Сверху выравниваю и тоже накрываю пленкой. Ставлю в холодильник часов на 5 - должна хорошо застыть. Между тем толку в крошку вторую горсть орехов - для украшения.

Достаю форму из холодильника. Снимаю верхнюю пленку и переворачиваю торт на тарелку.

Смазываю со всех сторон сгущенным молоком и выкладываю сверху малину. Кто ее не любит, может взять абрикосы, сливы, вишни, смородину. Бока посыпаю толчеными орехами.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновый торт готовят без выпечки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 33598
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 22140
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 16894
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 15156
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11772
Еда
"Вместо соли даю соевый соус"
"Вместо соли даю соевый соус" Просмотров: 81
К мясу подают острый коктейль
К мясу подают острый коктейль
Галицкий пляцок заменяет свадебный торт
Галицкий пляцок заменяет свадебный торт Просмотров: 639
"Красный грех" подают в сладких бокалах
"Красный грех" подают в сладких бокалах Просмотров: 27
Мятный салат заправляют лимонным соком
Мятный салат заправляют лимонным соком Просмотров: 54
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 402
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua