Малиновый ликер имеет привкус апельсина

- Летом стараюсь запастись ягодами. Готовлю не только варенье, но и ликеры. У меня их на разные вкусы. В это время заготавливаю малину, - говорит 62-летняя Лариса Козориз из города Лозовая Харьковской области.

- Чтобы сделать напиток ароматным, добавляю апельсиновую цедру.

Моет апельсин и натирает кожуру на мелкой терке. Заливает 0,5 кг малины 0,5 л водки. Добавляет к ягодам 1 ч. л. цедры. Закрывает банки и дает неделю настояться. Отбрасывает малину на сито и сцеживает настой. Засыпает ягоды двумя стаканами сахара. Отставляет на полчаса. Перебивает малину блендером или разминает пестиком. Перетирает ягоды через сито. Смешивает сироп с настойкой. Переливает в бутылку и ставит настаиваться еще неделю.