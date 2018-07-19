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понедельник, 23 июля 2018 05:21

Малиновый ликер имеет привкус апельсина

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- Летом стараюсь запастись ягодами. Готовлю не только варенье, но и ликеры. У меня их на разные вкусы. В это время заготавливаю малину, - говорит 62-летняя Лариса Козориз из города Лозовая Харьковской области.

- Чтобы сделать напиток ароматным, добавляю апельсиновую цедру.

Моет апельсин и натирает кожуру на мелкой терке. Заливает 0,5 кг малины 0,5 л водки. Добавляет к ягодам 1 ч. л. цедры. Закрывает банки и дает неделю настояться. Отбрасывает малину на сито и сцеживает настой. Засыпает ягоды двумя стаканами сахара. Отставляет на полчаса. Перебивает малину блендером или разминает пестиком. Перетирает ягоды через сито. Смешивает сироп с настойкой. Переливает в бутылку и ставит настаиваться еще неделю.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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