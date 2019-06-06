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понедельник, 10 июня 2019 06:35

Майонез заменяют медово-горчичной заправкой

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- Майонез летом не употребляю. Заменяю его домашними соусами. Одним из любимых является медово-горчичный, - говорит 27-летняя Вероника Чиж из Николаева.

Берет куриное филе, четыре маленьких помидора, два огурца, большой пучок листьев салата, по три-четыре веточки петрушки и укропа. Кусок черного хлеба, по столовой ложке жидкого меда и горчицы, сок половины лимона, 2 ст. л. оливкового масла, сушеный базилик, соль и перец по вкусу.

- Филе солю и перчу. Посыпаю базиликом и черным перцем. Заворачиваю в фольгу и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю 50-60 минут.

Мясо охлаждает и режет небольшими кусочками. Кубиками нарезает хлеб и подсушивает на сковороде. Измельчает зелень. Режет толстыми полукольцами огурцы. На четверть перерезает помидоры. Все перемешивает.

- В отдельной посуде смешиваю мед, оливковое масло, горчицу и сок лимона. Заправляю этим салат. Солю и перчу по вкусу.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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