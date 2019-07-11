Летний пирог подают с мороженым

- Только начинается сезон слив, чуть ли не ежедневно пеку из них пироги. Имею рецепт, который на все случаи пригодится, - говорит 29-летняя Анастасия Сидорчук из Николаева.

Для приготовления сливового пирога берет 0,5 кг слив, стакан грецких орехов, два яйца, столовую ложку какао-порошка, 50 г сахара, по 100 г муки и сливочного масла комнатной температуры, ванилин на кончике ножа, чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли, корицу и сахарную пудру для присыпки.

- Орехи измельчаю скалкой. Масло смешиваю с сахаром. Взбиваю, пока масса не станет белой. Ввожу в нее по одному яйцу. Взбиваю до однородности.

Добавляет в массу какао, смешанную с разрыхлителем муку. В заключение вбрасывает орехи, соль и ванилин. Хорошо перемешивает.

- Форму смазываю сливочным маслом. Заливаю в нее тесто. Выкладываю порезанные на четвертинки сливы. Вдавливаю их в тесто.

Выпекает в разогретой до 180°С духовке в течение 40-50 мин. Вытаскивает, когда появляется золотистая корочка. Готовый пирог посыпает корицей и сахарной пудрой. Подает со сливками или мороженым.