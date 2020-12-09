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понедельник, 14 декабря 2020 00:01

Лазанью готовят с вялеными помидорами

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- Семья любит лазанью с моцареллой и вялеными помидорами. Приготовление отнимает время, но оно того стоит, — говорит 59-летняя Вера Мирка из райцентра Яворов Львовской области.

— Для соуса болоньезе большую луковицу измельчаю кубиками и обжариваю на ложке оливкового масла, пока не станет мягкой. Добавляю 500 граммов фарша. Обжариваю до готовности, помешивая. Доливаю сок из 400-граммовой банки помидоров Пелати, а плоды раздавливаю вилкой и тоже отправляю к мясу. Консервированные можно заменить на пол килограмма свежих томатов. Залить их кипятком, чтобы легко снялась кожура, и измельчить в блендере. Добавляю лавровый лист, столовую ложку прованских трав и щепотку черного перца. Перемешиваю. Держу на огне еще 5 минут. Солю.

Для соуса бешамель подогреваю 250 граммов молока. В сотейнике растапливаю 30 граммов масла, добавляю 50 граммов муки. Слегка обжариваю две минуты. Тонкой струйкой вливаю горячее молоко. Размешиваю венчиком, чтобы не образовались комочки. Довожу до кипения и снимаю с огня. Соус подсаливаю, приправляю мускатным орехом на кончике ножа и перцем. Если слишком густой, добавляю еще молока.

Нарезанные тонкими полосками 200 граммов вяленых помидоров и 375 граммов моцареллы пластинами делю на две порции. На дно формы выкладываю треть соуса болоньезе, три листа для лазаньи, треть соуса бешамель, одну порцию вяленых помидоров и моцареллы. Повторяю слои. На верх-остальной сыр. Выпекаю 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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