Куриный салат замешивают с перловкой

— Салаты должны быть сытными, поэтому делаю их мясными. Добавляю перловку и болгарский перец, — рассказывает киевлянка Ангелина Мирошниченко, 33 года.

Варит 150 граммов перловой крупы и охлаждает. Режет 150 граммов куриного филе соломкой и обжаривает его на сковороде на 1 ст. л. сливочного масла. Режет соломкой один перец и луковицу.

- Для аромата крошу зелень. Беру разнотравье. Собираю в пучок руколу, укроп и петрушку и мелко крошу.

Смешивает перловку, курицу, болгарский перец и зелень. Заправляет 2 столовыми ложками оливкового масла, третью чайной ложки соли и черного молотого перца.