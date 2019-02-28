Крепы подают под апельсиновым соусом

- В течение Масленичной недели ежедневно готовим блины. Любим экспериментировать и с тестом, и с начинками. И на пиве пробовали, и на минералке. Но французские крепы - для нас классика. Такие тонкие выходят, нежные. Прямо во рту тают. Пропитываем их сладким апельсиновым соусом, - рассказывает 36-летняя Ирина Соловей из Харькова.

Для приготовления крепов берет три яйца, 300 г муки, 2 ст. л. без горки сахара, 40 г сливочного масла, 500 мл молока, по щепотке соли и ванилина.

- Взбиваю яйца. Добавляю туда сахар, соль, ванилин и муку. Вливаю растопленное масло. Тщательно все перемешиваю и порционно добавляю молоко. Ставлю тесто на час в холодильник. Пеку, как обычные блины. Каждый сворачиваю вчетверо.

Сироп для пропитки крепов готовит из 3 ст. л. сахара, 60 г сливочного масла и апельсина.

- Беру сковороду с толстым дном. Ставлю на средний огонь. Когда нагревается, высыпаю сахар. Постоянно помешивая, растапливаю. Постепенно вливаю туда свежевыжатый сок апельсина. Добавляю масло и увариваю до загустения.

Блины кладет в сковородку с соусом. Посыпает цедрой и оставляет под крышкой на маленьком огне в течение 2-3 мин. Подает горячими.