Красный борщ томится на сыворотке

Анатолий Бердник из села Томиловка Белоцерковского района Киевской области варит красный борщ с сывороткой. Для запаха бросает листья смородины. Малиновые не подходят из-за слабого аромата.

- Этот рецепт мне передала бабушка, - рассказывает Анатолий Бердник, 56 лет. - С молочной сывороткой борщ получается пикантным. Ее наливаю уже почти в конце приготовления, как сварятся овощи. Если влить сразу, станут дубовые. Сыворотка в борще почти не ощущается. Только добавляет легкой кислинки.

Заливает водой 200 г свинины, чтобы вымокла где-то с час. Ее поджаривает и кладет в холодную воду. Подмешивает и бросает по пять листьев смородины и вишни, два зонтика укропа и листок хрена. Как закипит, уменьшает огонь и ложкой снимает пену. Варит бульон, пока мясо не станет мягким. Вынимает листья с укропом. Они уже отдали все ароматы. Кладет три-четыре большие порезанные картофелины. Чистит одну луковицу и морковку. На сковороду наливает 3 ст. л. масла и обжаривает порезанный кубиками лук и соломкой морковь. Перемешивает и ждет 2 мин. Добавляет 1 ст. л. томатной пасты и перемешивает. Через 4 мин. снимает с огня. Режет соломкой одну столовую свеклу и обжаривает 3 мин. Добавляет 50 мл бульона из борща, чтобы протушилась.

- Здесь как раз и наливаю сыворотку. В рецепте нет ее точного количества, потому что каждый человек наливает воды, сколько любит. А уже от этого надо отталкиваться по сыворотке. Наливаю ее сорок процентов от общего количества воды.

Тонко сечет полкочана капусты и кладет в бульон. Через 5-7 мин. добавляет зажарку со свеклой и одно тертое яблоко. Перемешивает. Насыпает 1/3 ч. л. черного молотого перца. Солит по вкусу. Выключает огонь и накрывает крышкой на 10 мин. Чтобы борщ дошел. Тогда подает на стол.