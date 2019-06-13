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понедельник, 17 июня 2019 05:21

Коктейль Россини готовят на игристом вине

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- В жару самое время для легких ягодных коктейлей, - рассказывает киевлянка, 33-летняя Ярина Ялковская. - Больше всего люблю коктейль Россини на основе клубничного пюре. Он хорошо подходит и имеет приятный охлаждающий эффект.

250 г свежей клубники моет и оставляет в дуршлаге, чтобы сошла лишняя вода.

- Несколько ягод оставляю целиком, чтобы потом украсить бокалы с напитком. Остальные взбалтываю в блендере до однородной массы. Переливаю в глубокую посуду и ставлю в холодильник на час.

Для коктейля выбирает бутылку любого игристого вина брют.

- К клубничному пюре вливаю охлажденный напиток. Хорошо перемешиваю. Разливаю в бокалы на высокой ножке. Несколько ягод клубники разрезаю на кусочки, нанизываю на шпажки и украшаю коктейль. Можно добавить веточку мяты, - говорит Ярина Ялковская.

Автор: Василина КОПЫТКО
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