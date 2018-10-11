Клюквенный ликер варят с гвоздикой

- Готовлю ликер из клюквы. Он вкусен и полезен. В этом напитке витаминов не меньше, чем в соке, - говорит киевлянка Юлия Бутко, 39 лет.

Берет восемь стаканов клюквы. Моет и пропускает через мясорубку. Перекладывает пюре в трехлитровую банку и заливает 1,5 л водки. Плотно закрывает и настаивает четыре дня в темном месте. Перекладывает клюквенную массу в дуршлаг, застеленный марлей. Сжимает ее, жмых отжимает. Выливает напиток в кастрюлю и насыпает 1 кг сахара. Ставит на огонь. До кипения не доводит. Выключает, когда растворится сахар.

- Чтобы ликер был вкуснее, добавляю гвоздику и кардамон. Тогда напиток напоминает глинтвейн, но с ягодной кислинкой.

Растирает в ступке по две почки этих специй, заворачивает в небольшой марлевый мешочек. Связывает его. Ликер снимает с огня и кладет в него специи на 10 мин. Вынимает, чтобы напиток не горчил. Ликер фильтрует через два слоя марли и разливает по бутылкам. Хранит в прохладном месте.