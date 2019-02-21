Капусту квасят с перцем и чесноком

- Квашение капусты - настоящий ритуал. Зимой она всегда на столе, - рассказывает Оксана Шушара, 55 лет, из города Борщив Тернопольской области. - Чтобы убрать лишнюю кислинку, добавляю мед. Для привкуса копчения - чернослива.

Сечет 1,5 кг капусты. Натирает среднюю морковку и столовую свеклу. Перекручивает на мясорубку пол-лимона с кожицей. Запаривает 100 г чернослива в стакане кипятка. Сливает эту воду и разводит ею 50 г меда. В конце добавляет 1 ст. л. соли. Перемешивает, выкладывает в 3-литровую банку и заливает маринадом. Оставляет на холоде на три дня.

- На застолье делаю жгучую квашеную капусту. С чесноком и перцем чили.

Шинкует 5 кг капусты. Смешивает ее с четырьмя натертыми морковками, измельченным стручком горького перца и двумя головками чеснока. Трамбует в бочку и заливает рассолом из 4 л воды и 200 г соли. Кладет петрушку или сельдерей. Придавливает грузом, чтобы появился рассол. Оставляет на два дня, после чего перемешивает с 400 г сахара и фасует в 3-литровые банки. Держит в холодном месте.