Калиновое вино настаивают на сиропе

- Калиновое вино делаю после заморозков. Тогда ягоды привядшие, зато не горчат, - рассказывает Мирослава Василевская, 59 лет, из села Ольговское Гуляйпольского района Запорожской области.

- В сухой день срываю килограмм ягод. Плоды мыть не надо, должны сохраниться бактерии, которые ускорят брожение. Заливаю 1,5 литра кипятка на 30 минут и процеживаю. Эту жидкость отставляю, ее добавлю в напиток позже. Деревянной ложкой растираю калину и сок отжимаю через марлю. Перекручиваю через мясорубку 450 граммов немытого изюма.

В литре кипятка растворяю килограмм сахара. На медленном огне кипячу, сняв пену. Добавляю два измельченных банана и 1,5 литра процеженной воды из калины. Варю 25 минут. Всыпаю чайную ложку лимонной кислоты, по 5 граммов пектинового энзима и винных дрожжей. Соединяю с калиновым соком и изюмом. Накрываю марлей и ставлю в тепло на трое суток. Ежедневно перемешиваю. Затем процеживаю и наливаю еще 2,5 литра воды.

На бутыль натягиваю медицинскую перчатку. Оставляю на месяц в теплом месте. После брожения вино сливаю с осадка. Оставляю в погребе на месяц и разливаю по бутылкам.

Лучше всего хранить калиновое вино в холодильнике или погребе при температуре 12 градусов. Если охладить сильнее, будет казаться кислым.