Кабачковые оладьи подают с гороховым майонезом

- Сейчас много кабачков, можно приготовить множество интересных блюд, - говорит 44-летняя Наталия Хоменко, повар столичной кейтеринговой фирмы. - Одновременно простое, но очень вкусное блюдо - оладьи из кабачковой массы на основе горохового майонеза. Такой соус очень полезен, насыщен белками. Долго сохраняется, потому что не содержит яиц. Им хорошо заправлять летние салаты и вегетарианские блюда.

Отваривает 100 г любого гороха.

- Готовлю его до полного разваривания. Охлаждаю до 40 градусов и перебиваю блендером до состояния густой сметаны. Добавляю 40 граммов яблочного уксуса и по две столовые ложки горчицы и сахара. Всыпаю 2 грамма соли и тщательно взбиваю блендером. Постепенно добавляю 200 миллилитров масла. Взбиваю до консистенции майонеза. Если за основу возьмете желтый горох, то получится красивого золотистого цвета.

Выбирает кабачок на полкилограмма.

- Берите молодые плоды, без толстой кожуры. Натираю на крупной терке. Всыпаю щепотку соли, вымешиваю и оставляю на 15 минут. Кабачки выпустят лишний сок. Выкладываю натертую массу в дуршлаг и выжимаю жидкость.

На мелкой терке натирает две луковицы, 150 г, и два зубчика чеснока. Добавляет к кабачковой массе.

- Вбиваю два яйца и добавляю две столовые ложки муки. Вымешиваю. Всыпаю 50 граммов картофельного крахмала. Уберет лишнюю влагу, избавит от тягучести тесто и сделает оладьи хрустящими. К полученной массе добавляю две столовые ложки горохового майонеза, щепотку соли и перца. Все хорошо перемешиваю до однородной консистенции.

Разогревает масло в сковороде.

- Ложкой формирую оладьи. Лучше делать толстыми, где-то 1,5 см в высоту. Тогда будут сочными. Поджариваю с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы сошло масло. Дальше кладу на тарелку и подаю с гороховым майонезом. По этому рецепту можно испечь большие блины и смазать каждый слой. Если украсить тертым желтком и зеленью, получится кабачковый торт, - говорит Наталья Хоменко.