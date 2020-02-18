К мясу подают острый коктейль

- За эту зиму дважды собирались на шашлык. Вино надоело, поэтому наколотил свой коктейль. Жгучий не только от водки, но и от перца чили, - рассказывает 45-летний Святослав Шклярук из Сум. - Лучше всего его подавать к мясу.

Измельчают в блендере четыре стебля сельдерея, три зубчика чеснока, половину стручка перца чили. Добавляю по трети чайной ложки тмина и кориандра. Процеживаю смесь через сито и добавляю 30 мл соевого соуса, 2 чайные ложки соуса барбекю. Наливаю пол-литра томатного сока и 300 миллилитров апельсинового. Перемешиваю, добавляю стакан водки. Переливаю в кувшин и всыпаю кубики льда.