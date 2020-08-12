Йогурт готовят тремя способами

- Магазинный йогурт давно не едим, - рассказывает 24-летняя Анастасия Грищенко из Харькова. - Сыну готовлю только полезные блюда без красителей и добавок.

Покупаю бифидойогурт с пробиотиками, из жирного молока с бифидобактериями.

В железной кастрюле с толстыми стенками кипячу литр молока. Снимаю пенку и охлаждаю до 40 градусов. Добавляю пять столовых ложек йогурта. Перемешиваю. Ставлю на 8 часов в нагретую до 40 градусов духовку. Можно готовить в мультиварке на режиме "йогурт", тоже 8 часов. В холодное время года кастрюлю заворачиваю в одеяло и ставлю возле батареи.

Затем переношу на 4 часа в холодильник. Так остановится процесс сквашивания. 150 граммов ягод перебиваю в блендере. Столько же режу кусочками. Добавляю в йогурт и перемешиваю.