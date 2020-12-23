Изюм для кутьи замачивают в коньяке

- Соседка празднует два Рождества, потому что муж римо-католик. Не раз угощала польской кутьей. В этом году попробовала приготовить по ее рецепту, — рассказывает 50-летняя Тамара Чичановская из Березани Броварского района Киевской области.

- На 5 минут вбрасываю в кипяток 200 граммов изюма. Процеживаю. На 3-4 часа заливаю их 400 миллилитрами коньяка. 150 граммов рубленого миндаля подрумяниваю на сковородке. Столько же мака заливаю горячей водой, чтобы на 2-3 сантиметра покрывала его. На среднем огне варю 2 минуты. Процеживаю и с 80 граммами сахарной пудры перетираю 5 минут в блендере. Масса должна немного побелеть. Смешиваю ее со 150 граммами отварной пшеницы, миндалем, процеженным изюмом и четырьмя столовыми ложками меда. Настаиваю в холоде час.