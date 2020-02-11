Индюшиный рулет заворачивают в бекон

— "Полпеттоне" с итальянского означает "большая котлета". Это мясной рулет с сочной начинкой. Его заворачивают в хрустящую одежку из бекона. Одинаково вкусен горячий и холодный, — рассказывает 43-летняя Ольга Коломиец из села Чомонин Мукачевского района на Закарпатье.

— Замачиваю два куска батона в стакане молока. Режу на кубики 200 грамм вареной колбасы или сосисок. Тру на мелкой терке 50 граммов твердого сыра. Во второй миске смешиваю полкилограмма индюшиного фарша с 200 граммами свиного. Добавляю измельченную колбасу. Отжимаю размоченный хлеб и кладу к остальным ингредиентам. Разбиваю яйцо и вбрасываю сыр. Добавляю по пол чайной ложки соли и перца. Перемешиваю.

Застилаю противень бумагой для выпечки и выкладываю мясо. Разравниваю и трамбую руками, чтобы получился прямоугольник. Отступаю от края хотя бы на сантиметр и выкладываю начинку — 100 грамм сырокопченой нарезки и 100 граммов тертого твердого сыра. Плотно скручиваю в рулет. Слежу, чтобы начинка не выходила за края. Поверх выкладываю 150 граммов тонко порезанного бекона. Заворачиваю в пергаментную бумагу и закручиваю края, как у конфеты. Ставлю противень в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. Далее достаю, разматываю бумагу и ставлю еще на 10 минут чтобы подрумянился. После этого нарежьте мясной рулет на куски толщиной сантиметр.

Иногда готовлю куриный рулет. Его начиняю плавленым сыром и вареными яйцами. Готовится проще, чем котлеты. Полезнее, потому что содержит меньше жира.

Мелко натираю два яйца, 150 граммов плавленого сырка и 30 граммов сливочного масла. Режу пучок петрушки и сыплю щепотку соли. Пропускаю через пресс зубчик чеснока. Перемешиваю начинку. Выкладываю на пищевую пленку колбаской и кладу в морозилку на 10 минут. Пропускаю через мясорубку луковицу и 700 граммов куриного филе. Солю по вкусу и добавляю две столовые ложки панировочных сухарей. Перемешиваю. Выкладываю фарш на пищевую пленку прямоугольником. Поверх — начинку. Сворачиваю в рулет. Переношу на противень, застеленный пергаментом, и снимаю пленку. Рулет посыпаю 50 граммами тертого твердого сыра для румяной корочки. Запекаю 25 минут при 200 градусах. Подаю к любому гарниру.